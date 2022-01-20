Журнал Time помістив на обкладинку Байдена, над яким згустилися хмари після року при владі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Один із провідних американських політичних журналів Time розмістив на обкладинці свіжого номера президента США Джо Байдена, інформує УНН.
Деталі
На зображенні, над головою у американського лідера, який уже рік перебуває на цій посаді, згустилися хмари.
На портреті Байден сидить в Овальному кабінеті і дивиться вгору, звідки з хмар іде дощ. Вода заливає робочий стіл і папки "Інфляція", "Путін", ініціатива Build Back Better ("Відбудуємо заново ще краще"), "Виборчі права" та "Трамп-2024". За спиною у американського лідера стоять коробки з експрес-тестами на коронавірус. У правому нижньому кутку вміщено напис "Перший рік".
До запису видання прикріпило статтю з критикою президента та його уряду під заголовком "Адміністрація Байдена збилася зі шляху".
TIME's new cover: Year one https://t.co/D3Uzr8B2sv pic.twitter.com/XEjP7pSYwo— TIME (@TIME) January 20, 2022