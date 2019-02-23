"Желтые жилеты" снова протестуют в Париже

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 52745 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122542 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124766 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125916 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123291 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156027 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117577 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141323 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145209 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Желтые жилеты" снова протестуют в Париже

"Желтые жилеты" снова протестуют в Париже

Киев  •  УНН

 • 8701 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Париже в субботу, 23 февраля, проходит 15-ая акция сторонников "желтых жилетов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на французский телеканал BFM TV.

Несколько сотен сторонников движения "желтых жилетов" начали свое шествие от Триумфальной арки по Елисейским полям. Они планируют пройти через площадь Оперы Гарнье, Пале-Руаяль, площадь Вобан, мост Альма, а заключительной точкой, где пройдет митинг, станет площадь Трокадеро. Еще около 750 "желтых жилетов" расположились на лужайке замка Шамбор.

Все движение транспорта на Елисейских полях перекрыто в связи с акцией протеста.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение “желтых жилетов” отражает "гигантский коллективный провал".

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