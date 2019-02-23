"Желтые жилеты" снова протестуют в Париже

Несколько сотен сторонников движения "желтых жилетов" начали свое шествие от Триумфальной арки по Елисейским полям. Они планируют пройти через площадь Оперы Гарнье, Пале-Руаяль, площадь Вобан, мост Альма, а заключительной точкой, где пройдет митинг, станет площадь Трокадеро. Еще около 750 "желтых жилетов" расположились на лужайке замка Шамбор.

Все движение транспорта на Елисейских полях перекрыто в связи с акцией протеста.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что движение “желтых жилетов” отражает "гигантский коллективный провал".