"Жовті жилети" знову протестують в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Парижі в суботу, 23 лютого, проходить 15-а акція прихильників "жовтих жилетів". Про це повідомляє УНН з посиланням на французький телеканал BFM TV.
Кілька сотень прихильників руху "жовтих жилетів" почали свій хід від Тріумфальної арки по Єлисейських полях. Вони планують пройти через площу Опери Гарньє, Пале-Руаяль, площу Вобан, міст Альма, а заключною точкою, де пройде мітинг, стане площа Трокадеро. Ще близько 750 "жовтих жилетів" розташувалися на галявині замку Шамбор.
Весь рух транспорту на Єлисейських полях перекрито у зв'язку з акцією протесту.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що рух “жовтих жилетів” відображає "гігантський колективний провал".