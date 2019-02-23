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"Жовті жилети" знову протестують в Парижі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Парижі в суботу, 23 лютого, проходить 15-а акція прихильників "жовтих жилетів". Про це повідомляє УНН з посиланням на французький телеканал BFM TV.

Кілька сотень прихильників руху "жовтих жилетів" почали свій хід від Тріумфальної арки по Єлисейських полях. Вони планують пройти через площу Опери Гарньє, Пале-Руаяль, площу Вобан, міст Альма, а заключною точкою, де пройде мітинг, стане площа Трокадеро. Ще близько 750 "жовтих жилетів" розташувалися на галявині замку Шамбор.

Весь рух транспорту на Єлисейських полях перекрито у зв'язку з акцією протесту.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що рух “жовтих жилетів” відображає "гігантський колективний провал".

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