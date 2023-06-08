Жестокое семейное преступление в США: мать и дочь расчленили бабушку и бросили тело на гриль

Детали

Получив сообщение, власти прибыли в семейный дом в Ландовере, штат Мэриленд, где их сразу же встретил резкий запах разложения, как сообщают различные источники, включая Washington Post.

Полицейские обнаружили подвал, залитый кровью, а также бензопилу с остатками тканей и три мешка для мусора с человеческими останками.

Салия Харди, 19-летняя девушка, дала показания по обвинениям. Она утверждает, что 23 мая подслушала спор между своей матерью и бабушкой. Во время ссоры бабушка якобы угрожала сообщить о мошенничестве дочери с кредитными картами.

По словам Салии Харди, она обнаружила тело на следующий день. Вместе с ее матерью, Кэндис Крейг, они начали расчленять 71-летнюю женщину и сожгли некоторые части на гриле.

Кэндис Крейг вскоре предстанет перед судом по обвинению в убийстве, хотя свою причастность к преступлению она отрицает. Ее дочь Салия обвиняется в пособничестве и подстрекательстве.

Дуэт убийц попал в поле зрения полиции после того, как обеспокоенный член семьи связался с властями. Тот, кто звонил, забеспокоился после того, как не видел Элизабет Крейг несколько дней.

Официально Элизабет Крейг считается пропавшей без вести, пока не станут известны результаты вскрытия.