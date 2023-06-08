Жорстокий сімейний злочин у США: мати та дочка розчленували бабусю і кинули тіло на гриль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Кендіс Крейг та Салія Харді були звинувачені в шокуючому вбивстві та розчленуванні їх матері та бабусі, Елізабет Крейг. Тривожні подробиці судових документів засвідчили, що вони навіть дійшли до того, що спалили частини її тіла на грилі, інформує УНН.
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Отримавши повідомлення, влада прибула до сімейного будинку в Ландовері, штат Меріленд, де їх відразу ж зустрів різкий запах розкладання, як повідомляють різні джерела, включаючи Washington Post.
Поліцейські виявили підвал, залитий кров'ю, а також бензопилу з залишками тканин і три мішки для сміття з людськими останками.
Салія Харді, 19-річна дівчина, дала свідчення щодо звинувачень. Вона стверджує, що 23 травня підслухала суперечку між своєю матір'ю та бабусею. Під час сварки бабуся нібито погрожувала повідомити про шахрайство доньки з кредитними картками.
За словами Салії Харді, вона виявила тіло наступного дня. Разом з її матір'ю, Кендіс Крейг, вони почали розчленовувати 71-річну жінку і спалили деякі частини на грилі.
Кендіс Крейг незабаром постане перед судом за звинуваченням у вбивстві, хоча свою причетність до злочину вона заперечує. Її дочка Салія звинувачується у пособництві та підбурюванні.
Дует убивць потрапив у поле зору поліції після того, як стурбований член сім'ї зв'язався з владою. Той, хто дзвонив, занепокоївся після того, як не бачив Елізабет Крейг кілька днів.
Офіційно Елізабет Крейг вважається зниклою безвісти, поки не стануть відомі результати розтину.