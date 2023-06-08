Жорстокий сімейний злочин у США: мати та дочка розчленували бабусю і кинули тіло на гриль

КИЇВ. 8 червня. УНН. Кендіс Крейг та Салія Харді були звинувачені в шокуючому вбивстві та розчленуванні їх матері та бабусі, Елізабет Крейг. Тривожні подробиці судових документів засвідчили, що вони навіть дійшли до того, що спалили частини її тіла на грилі, інформує УНН.