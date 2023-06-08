Жорстокий сімейний злочин у США: мати та дочка розчленували бабусю і кинули тіло на гриль

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 1516 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 5250 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 17641 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 24252 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 59875 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 50125 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 52137 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117327 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182302 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 203253 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
23%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 37827 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 19358 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 17356 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 7298 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 38938 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 17663 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 40397 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 59897 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 203259 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 254705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 6566 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 6800 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 21666 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 26398 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42307 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Жорстокий сімейний злочин у США: мати та дочка розчленували бабусю і кинули тіло на гриль

Київ • УНН

 • 502949 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Кендіс Крейг та Салія Харді були звинувачені в шокуючому вбивстві та розчленуванні їх матері та бабусі, Елізабет Крейг. Тривожні подробиці судових документів засвідчили, що вони навіть дійшли до того, що спалили частини її тіла на грилі, інформує УНН.

Жорстокий сімейний злочин у США: мати та дочка розчленували бабусю і кинули тіло на гриль

Деталі

Отримавши повідомлення, влада прибула до сімейного будинку в Ландовері, штат Меріленд, де їх відразу ж зустрів різкий запах розкладання, як повідомляють різні джерела, включаючи Washington Post.

Поліцейські виявили підвал, залитий кров'ю, а також бензопилу з залишками тканин і три мішки для сміття з людськими останками.

Салія Харді, 19-річна дівчина, дала свідчення щодо звинувачень. Вона стверджує, що 23 травня підслухала суперечку між своєю матір'ю та бабусею. Під час сварки бабуся нібито погрожувала повідомити про шахрайство доньки з кредитними картками.

За словами Салії Харді, вона виявила тіло наступного дня. Разом з її матір'ю, Кендіс Крейг, вони почали розчленовувати 71-річну жінку і спалили деякі частини на грилі.

Кендіс Крейг незабаром постане перед судом за звинуваченням у вбивстві, хоча свою причетність до злочину вона заперечує. Її дочка Салія звинувачується у пособництві та підбурюванні.

Дует убивць потрапив у поле зору поліції після того, як стурбований член сім'ї зв'язався з владою. Той, хто дзвонив, занепокоївся після того, як не бачив Елізабет Крейг кілька днів.

Офіційно Елізабет Крейг вважається зниклою безвісти, поки не стануть відомі результати розтину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16