Ни один представитель команды Д.Трампа не приедет на форум в Давосе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Избранный президент Дональд Трамп не будет отправлять своих представителей на форум в Давосе, Соединенные Штаты будут представлять вице-президент Джозеф Байден и госсекретарь Джон Керри, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечает агентство, Дональд Трамп не будет посылать своих представителей на ежегодный форум мировой экономической элиты в Давосе, который состоится за несколько дней до инаугурации президента.
"Никто не поедет", - сказал СМИ пресс-секретарь избранного президента Хоуп Хикс.
Отмечается, что высокопоставленный представитель переходной команды Д.Трампа сообщил агентству, что избранный презиеднт США считает присутствие своих представителей на встрече в швейцарских Альпах изменой его предвыборных лозунгов. В Частности, Д.Трамп критиковал политический истеблишмент и миллиардеров, позиционируя себя как защитника интересов рабочего класса.
Также отмечается, что во время своей предвыборной кампании Д.Трамп называл своего противника, демократа Хиллари Клинтон, "глобалистом". Однако после выборов Д.Трамп, который сам является первым президентом-миллиардером, пригласил в свой кабинет двух миллиардеров и около десяти миллионеров.
Кроме того, сообщается, что в его администрации очень много представителей финансового мира.
По информации Bloomberg на форуме будут присутствовать 3 тыс. участников, включая премьер-министр Великобритании Терезу Мэй, вице-президента Джозефа Байдена, южноафриканского президента Джейкоба Зума и других. Всемирный экономический форум закончится 20 января в тот же день Д.Трамп будет принимать присягу.
Напомним, по меньшей мере 8 конгрессменов заявили о бойкоте инаугурации избранного президента Дональда Трампа, из-за сообщения разведки США о вмешательстве России в президентские выборы.