Жоден представник команди Д.Трампа не приїде на форум у Давосі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Обраний президент Дональд Трамп не відправлятиме своїх представників на форум в Давосі, натомість Сполучені Штати представлятимуть віце-президент Джозеф Байден і держсекретар Джон Керрі, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає агентство, Дональд Трамп не буде посилати своїх представників на щорічний форум світової економічної еліти в Давосі, який відбудеться за декілька днів до інавгурації президента.
"Ніхто не поїде", - сказав ЗМІ прес-секретар обраного президента Хоуп Хікс.
Наголошується, що високопоставлений представник перехідної команди Д.Трампа повідомив агентству, що обраний презиеднт США вважає присутність своїх представників на зустрічі в швейцарських Альпах зрадою його передвиборних гасел. Зокрема, Д.Трамп критикував політичний істеблішмент і мільярдерів, позиціонуючи себе як захисника інтересів робітничого класу.
Також зазначається, що під час своєї передвиборчої кампанії Д.Трамп називав свого супротивника, демократа Хілларі Клінтон, "глобалістом". Однак після виборів Трамп, який сам є першим президентом-мільярдером, запросив у свій кабінет двох мільярдерів і близько десяти мільйонерів.
Крім того, повідомляється, що в його адміністрації дуже багато представників фінансового світу.
За інформацією Bloomberg на форумі будуть присутні 3000 учасників, включи прем'єр-міністр Великої Британії Терезу Мей, віце-президента Джозефа Байдена, південноафриканського президента Джейкоба Зума та інших. Всесвітній економічний форум закінчиться 20 січня в той же день Д.Трамп приймати присягу.
Нагадаємо, щонайменше 8 конгресменів заявили про бойкот інавгурації обраного президента Дональда Трампа, через повідомлення розвідки США про втручання Росії у президентські вибори.