Ни один исследованный в суде том по делу Майдана не содержит доказательств вины Януковича - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ни один исследованный в Печерском районном суде Киева том ходатайства Генеральной прокуратуры на разрешение проведения специального (заочного) досудебного следствия по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов на Майдане в феврале 2014 не содержит доказательств его причастности к этому. Об этом в комментарии журналистам сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день мы исследовали 74 с 92-х томов и в одном из них нет доказательств вины Виктора Януковича", - сказал Сердюк.
Стоит отметить, что подавляющее большинство томов содержит протоколы допросов свидетелей, потерпевших и выводы экспертов, о характере и предметах, которыми был нанесены убитым и раненым активистам Майдана телесные повреждения.
Напомним, Печерский районный суд города Киева исследовал 55 томов с 92 материалов ходатайство о заочном следствие по Януковича.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд восста рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года у открытом режиме.