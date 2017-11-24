Ни один исследованный в суде том по делу Майдана не содержит доказательств вины Януковича - адвокат

"На сегодняшний день мы исследовали 74 с 92-х томов и в одном из них нет доказательств вины Виктора Януковича", - сказал Сердюк.

Стоит отметить, что подавляющее большинство томов содержит протоколы допросов свидетелей, потерпевших и выводы экспертов, о характере и предметах, которыми был нанесены убитым и раненым активистам Майдана телесные повреждения.

Напомним, Печерский районный суд города Киева исследовал 55 томов с 92 материалов ходатайство о заочном следствие по Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд восста рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года у открытом режиме.