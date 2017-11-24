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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13142 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27171 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 34675 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34253 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100059 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87592 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97177 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124373 просмотра

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Ни один исследованный в суде том по делу Майдана не содержит доказательств вины Януковича - адвокат

Ни один исследованный в суде том по делу Майдана не содержит доказательств вины Януковича - адвокат

Киев  •  УНН

 • 10727 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ни один исследованный в Печерском районном суде Киева том ходатайства Генеральной прокуратуры на разрешение проведения специального (заочного) досудебного следствия по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов на Майдане в феврале 2014 не содержит доказательств его причастности к этому. Об этом в комментарии журналистам сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день мы исследовали 74 с 92-х томов и в одном из них нет доказательств вины Виктора Януковича", - сказал Сердюк.

Стоит отметить, что подавляющее большинство томов содержит протоколы допросов свидетелей, потерпевших и выводы экспертов, о характере и предметах, которыми был нанесены убитым и раненым активистам Майдана телесные повреждения.

Напомним, Печерский районный суд города Киева исследовал 55 томов с 92 материалов ходатайство о заочном следствие по Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд восста рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года у открытом режиме.

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