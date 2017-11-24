Жоден досліджений у суді том у справі Майдану не містить доказів вини Януковича - адвокат

"На сьогоднішній день ми дослідили 74 із 92-х томів і в жодному з них немає доказів вини Віктора Януковича", - сказав Сердюк.

Варто зазначити, що переважна більшість томів містить протоколи допитів свідків, потерпілих та висновки експертів щодо характеру та предметів, якими було заподіяно вбитим та пораненим активістам Майдану тілесні ушкодження.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва дослідив 55 томів із 92 матеріалів клопотання про заочне слідство щодо Януковича.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд віднов розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілів активістів Майдану в лютому 2014 року у відкритому режимі.