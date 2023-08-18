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Жатва-2023: намолотили более 27 млн тонн зерна

Жатва-2023: намолотили более 27 млн тонн зерна

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинские аграрии в этом году намолотили уже более 27 млн тонн зерна. Наибольший намолот остается за Одесской областью – 3,2 млн тонн, сообщило в пятницу Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, пишет УНН.

Цитата 

"По состоянию на вторую половину августа намолочено 27 млн 259 тыс. тонн ранних зерновых культур", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, сбор урожая проведен на площади 6185,1 тыс. га при урожайности 44,1 ц/га, в частности:

  • пшеницы обмолочено 4384 тыс. га (урожайность – 47,5 ц/га), намолочено 20818 тыс. тонн;
  • ячменя обмолочено 1398 тыс. га (урожайность – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тыс. тонн;
  • гороха обмолочено 152,2 тыс. га (урожайность – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тыс. тонн;
  • проса обмолочено 2,32 тыс. га (урожайность – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тыс. тонн;
  • гречихи обмолочено 0,08 тыс. га (урожайность – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тыс. тонн.
  • других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 249 тыс. га, намолочено 492,1 тыс. тонн.

Лидерами по уборке зерновых являются сельхозтоваропроизводители Запорожья, они обмолотили 96% площадей, наибольший намолот остается за Одесской областью – 3,2 млн тонн.

На Днепропетровщине, Херсонщине, Тернопольщине и Одесщине начат сбор проса.

13 областей закончили уборку рапса. Сейчас он обмолочен на площади 1370,7 тыс. га, намолочено 3944,1 тыс. тонн семян при урожайности 28,8 ц/га.

Полностью сбор ранних зерновых культур завершили аграрии Полтавщины, Винницкой и Одесской областей.

Напомним

Министерство аграрной политики улучшило прогноз урожая зерновых и масличных культур – В этом году он ожидается на уровне 76,7 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что урожай составит около 56,4 млн тонн зерновых и 20,3 млн тонн масличных культур. В начале весны 2023 года общий валовой сбор прогнозировался на уровне 63,5 млн тонн, что было на 13% меньше показателя 2022 года. В июне, после начала жатвы, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что было на 7% меньше показателя 2022 года.

Ранее Украинская зерновая ассоциация также улучшила прогноз урожая 2023 года на 7,8 млн тонн - до 76,8 млн тонн зерновых и масличных.

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