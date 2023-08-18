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Жнива-2023: намолотили понад 27 млн тонн зерна

Жнива-2023: намолотили понад 27 млн тонн зерна

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українські аграрії у цьому році намолотили вже понад 27 млн тонн зерна. Найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн, повідомило у п'ятницю Міністерство аграрної політики та продовольства України, пише УНН.

Цитата 

"Станом на другу половину серпня намолочено 27 млн 259 тис. тонн ранніх зернових культур", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, збір врожаю проведено на площі 6185,1 тис. га при врожайності 44,1 ц/га, зокрема:

  • пшениці обмолочено 4384 тис. га (врожайність – 47,5 ц/га), намолочено 20818 тис. тонн;
  • ячменю обмолочено 1398 тис. га (врожайність – 39,8 ц/га), намолочено 5567 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 152,2 тис. га (врожайність – 24,9 ц/га), намолочено 379,1 тис. тонн;
  • проса обмолочено 2,32 тис. га (врожайність – 12,1 ц/га), намолочено 2,81 тис. тонн;
  • гречки обмолочено 0,08 тис. га (врожайність – 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тис. тонн.
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 249 тис. га, намолочено 492,1 тис. тонн.

Лідерами зі збирання зернових є сільгосптоваровиробники Запоріжжя, вони обмолотили 96% площ, найбільший намолот залишається за Одещиною – 3,2 млн тонн.

На Дніпропетровщині, Херсонщині, Тернопільщині та Одещині розпочато збір проса.

13 областей закінчили збирання ріпаку. Наразі його обмолочено на площі 1370,7 тис. га, намолочено 3944,1 тис. тонн насіння при урожайності 28,8 ц/га.

Повністю збір ранніх зернових культур завершили аграрії Полтавщини, Вінниччини та Одещини.

Нагадаємо

Міністерство аграрної політики покращило прогноз урожаю зернових та олійних культур – цього року він очікується на рівні 76,7 млн тонн, що на 5% більше, ніж торік. Очікується, шо врожай складе близько 56,4 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур. На початку весни 2023 року загальний валовий збір прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн, що було на 13% менше показника 2022 року. У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року.

Раніше Українська зернова асоціація також покращила прогноз врожаю 2023 року на 7,8 млн тонн - до 76,8 млн тонн зернових та олійних.

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