Житомиряне требуют изменить название улицы Леха Качиньского

"Без сомнения, Лех Качиньский сделал большой вклад в развитие украино-польских отношений, но он не имеет никакого отношения к нашему городу. Даже никогда не был здесь. С таким же успехом можно назвать часть улицы Большая Бердичевская в честь президента США - улица Барака Обамы (он сделал для нашего государства не менее Качинского). Кроме того, разделять существующий топонимический объект (улицу) на две части - это ошибка", - отметил автор петиции.

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Напомним, 14 ноября, состоится эксгумация президентской четы Качинських, которое погибли в авиакатастрофе под Смоленском.