Житомиряни вимагають змінити назву вулиці імені Леха Качиньского

“Без сумніву, Лех Качиньский зробив великий внесок в розвиток україно-польських відносин, але він не має жодного відношення до нашого міста. Навіть ніколи не був тут. З таким самим успіхом можна назвати частину вулиці Велика Бердичівська на честь президента США — вулиця Барака Обами (він зробив для нашої держави не менше за Качинського). Крім того, розділяти існуючий топонімічний об’єкт (вулицю) на дві частини — це помилка”, — зазначив автор петиції.

Наразі зібрано 22% від необхідної кількості підписів.

Нагадаємо, 14 листопада, відбудеться ексгумація президентського подружжя Качиньских, яке загинуло в авіакатастрофі поблизу Смоленська.