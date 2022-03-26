Житомирщина: от артиллерийского удара уничтожено 1 дом и 6 зданий повреждено

Детали

25 марта около 18 часов в результате артиллерийского удара в одном из населенных пунктов в Коростенском районе Житомирской области уничтожен 1 жилой дом, частично повреждены 4 жилых дома и 2 хозяйственных постройки.

Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечено 6 спасателей и 1 ед. техники ГСЧС.

Погибших и травмированных нет.

Добавим

За последние сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 59 выездов для ликвидации пожаров, а также разбирали завалы разрушенных зданий.