Житомирщина: от артиллерийского удара уничтожено 1 дом и 6 зданий повреждено
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области сообщает о повреждении жилых домов от артиллерийского удара. Об этом информирует УНН.
Детали
25 марта около 18 часов в результате артиллерийского удара в одном из населенных пунктов в Коростенском районе Житомирской области уничтожен 1 жилой дом, частично повреждены 4 жилых дома и 2 хозяйственных постройки.
Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечено 6 спасателей и 1 ед. техники ГСЧС.
Погибших и травмированных нет.
Добавим
За последние сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 59 выездов для ликвидации пожаров, а также разбирали завалы разрушенных зданий.