Житомирщина: від артилерійського удару знищено 1 будинок та 6 будівель пошкоджено
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Житомирській області повідомляє про ушкодження житлових будинків від артилерійського удару. Про це інформує УНН.
Деталі
25 березня близько 18 години внаслідок артилерійського удару в одному з населених пунктів у Коростенському районі Житомирської області знищено 1 житловий будинок, частково пошкоджено 4 житлових будинки і 2 господарських будівлі.
Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 рятувальників та 1 од. техніки ДСНС.
Загиблих та травмованих немає.
Додамо
За останню добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 59 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.