Житомирская область готова в случае необходимости принять детей из Авдеевки

При необходимости Житомирская область сможет принять беженцев из Авдеевки, также уже сегодня Житомирская область может принять 40 детей.

"Мы готовы принять беженцев из Авдеевки, будем смотреть, какое это количество, если будет такая необходимость, то мы будем принимать, мало того, мы сегодня готовы принимать детей в санаторий, я думаю, 21 день минимум, для того, чтобы их подлечить, дать им приют у нас на территории Житомирской области. На сегодня в санатории мы готовы принять 40 детей - это однозначно. В случае необходимости в большем количестве, я думаю, мы будем готовы принимать большее количество ", - сообщил И.Гундич.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в Авдеевке и заявил, что НАТО призывает к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.