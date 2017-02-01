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Житомирская область готова в случае необходимости принять детей из Авдеевки

Житомирская область готова в случае необходимости принять детей из Авдеевки

Киев • УНН

 • 8774 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Житомирская область в случае необходимости готова принять не менее 40 детей из Авдеевки. Об этом корреспонденту УНН  сообщил председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

При необходимости Житомирская область сможет принять беженцев из Авдеевки, также уже сегодня Житомирская область может принять 40 детей.

"Мы готовы принять беженцев из Авдеевки, будем смотреть, какое это количество, если будет такая необходимость, то мы будем принимать, мало того, мы сегодня готовы принимать детей в санаторий, я думаю, 21 день минимум, для того, чтобы их подлечить, дать им приют у нас на территории Житомирской области. На сегодня в санатории мы готовы принять 40 детей - это однозначно. В случае необходимости в большем количестве, я думаю, мы будем готовы принимать большее количество ", - сообщил И.Гундич.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в Авдеевке и заявил, что НАТО призывает к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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