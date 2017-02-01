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Житомирщина готова у разі потреби прийняти дітей з Авдіївки

Житомирщина готова у разі потреби прийняти дітей з Авдіївки

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Житомирська область у разі потреби готова прийняти щонайменше 40 дітей з Авдіївки. Про це кореспонденту УНН повідомив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

За потреби, Житомирська область зможе прийняти біженців з Авдіївки, також вже сьогодні Житомирщина може прийняти 40 дітей.

“Ми готові прийняти біженців з Авдіївки, будемо дивитись, яка це кількість, якщо буде така потреба, то ми будемо приймати, мало того, ми сьогодні готові приймати дітей в санаторій, я думаю, 21 день мінімум, для того, щоб їх підлікувати, дати їм прихисток у нас на території Житомирської області. На сьогодні в санаторії ми готові прийняти 40 дітей — це однозначно. Якщо буде потреба в більшій кількості, я думаю, ми будемо готові приймати більшу кількість”, — повідомив І.Гундич.

Нагадаємо, Генсек НАТО Йєнс Столтенберг висловив занепокоєння ситуацією в Авдіївці та заявив, що НАТО закликає до негайного повернення до режиму припинення вогню.

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