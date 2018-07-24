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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Жилой район Кабула подвергся ракетной атаке: среди раненых дети

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. По меньшей мере три человека получили ранения в результате ракетной атаки в населенный гражданскими район в Кабуле во вторник днем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tolo News.

Первый взрыв произошел вскоре после 13:00 по местному времени, а второй - через 10 минут. Через некоторое время последовал третий. 4-я ракета прилетела около 14:00 по местному времени.

Полиция Кабула подтвердила, что двое детей и одна женщина были ранены в результате атаки.

Очевидцы сказали, что первая ракета попала в дом, в результате чего трое людей и получили ранения.

По сообщениям, вторая и третья ракеты упали на склоне близлежащей горы. Пока неизвестно, куда попала 4-я ракета.

По данным полиции, ракеты были выпущены из района Пагман, и целью, по-видимому, является близлежащая полицейская академия.

Напомним, вблизи аэропорта Кабула произошел теракт.

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