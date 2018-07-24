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Житловий район Кабула потрапив під ракетний обстріл: серед поранених діти

Київ • УНН

 • 8599 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Щонайменше три людини отримали поранення у результаті ракетної атаки в населений цивільними район у Кабулі у вівторок вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tolo News.

Перший вибух стався невдовзі після 13:00 за місцевим часом, а другий - через 10 хвилин. Через деякий час пішов третій. 4-а ракета прилетіла близько 14:00 за місцевим часом.

Поліція Кабула підтвердила, що двоє дітей і одна жінка були поранені в результаті атаки.

Очевидці сказали, що перша ракета поцілила в будинок, внаслідок чого троє людей і отримали поранення.

За повідомленнями, друга і третя ракети впали на схилі прилеглої гори. Поки невідомо, куди потрапила 4-а ракета.

За даними поліції, ракети були випущені з району Пагман, і ціллю, найімовірніше, була розташована поряд поліцейська академія.

Нагадаємо, поблизу аеропорту Кабула стався теракт.

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