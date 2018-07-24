Житловий район Кабула потрапив під ракетний обстріл: серед поранених діти
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Щонайменше три людини отримали поранення у результаті ракетної атаки в населений цивільними район у Кабулі у вівторок вдень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tolo News.
Перший вибух стався невдовзі після 13:00 за місцевим часом, а другий - через 10 хвилин. Через деякий час пішов третій. 4-а ракета прилетіла близько 14:00 за місцевим часом.
Поліція Кабула підтвердила, що двоє дітей і одна жінка були поранені в результаті атаки.
Очевидці сказали, що перша ракета поцілила в будинок, внаслідок чого троє людей і отримали поранення.
За повідомленнями, друга і третя ракети впали на схилі прилеглої гори. Поки невідомо, куди потрапила 4-а ракета.
За даними поліції, ракети були випущені з району Пагман, і ціллю, найімовірніше, була розташована поряд поліцейська академія.
Нагадаємо, поблизу аеропорту Кабула стався теракт.