Жителям Киевщины вернули свет после отключений в результате непогоды

Энергетики вернули свет во все дома Киевской области, которые были без электроэнергии в результате непогоды. В области продолжают расчищать дороги от снега. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Все жители Киевской области со светом. Энергетики ликвидировали все аварийные отключения, которые возникли в результате непогоды. Сейчас отрабатываются точечные заявки - написал Кравченко в Facebook.

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Что касается ситуации на дорогах, то, по словам главы ОВА, она также контролируемая. В области продолжают расчищать и обрабатывать автодороги государственного и местного значения.

"По состоянию на 8:00 задействовано 115 единиц техники и 148 работников", - указал Кравченко.

Также он отметил, что порядок на дорогах обеспечивают патрульные.

Все медицинские и социальные учреждения работают в штатном режиме, указал глава ОВА.

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На сегодняшнее утро в результате непогоды, которая сопровождалась снегопадами, движение транспорта до сих пор перекрыто на восьми дорогах в двух областях, ограничено - в еще одной. Без света остаются 411 населенных пунктов в 11 областях.