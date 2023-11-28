Жителям Киевщины вернули свет после отключений в результате непогоды
Киев • УНН
В Киевской области восстановлено электроснабжение во всех домах, которые были обесточены из-за непогоды, а на дорогах продолжается расчистка снега.
Энергетики вернули свет во все дома Киевской области, которые были без электроэнергии в результате непогоды. В области продолжают расчищать дороги от снега. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Все жители Киевской области со светом. Энергетики ликвидировали все аварийные отключения, которые возникли в результате непогоды. Сейчас отрабатываются точечные заявки
Дополнение
Что касается ситуации на дорогах, то, по словам главы ОВА, она также контролируемая. В области продолжают расчищать и обрабатывать автодороги государственного и местного значения.
"По состоянию на 8:00 задействовано 115 единиц техники и 148 работников", - указал Кравченко.
Также он отметил, что порядок на дорогах обеспечивают патрульные.
Все медицинские и социальные учреждения работают в штатном режиме, указал глава ОВА.
Добавим
На сегодняшнее утро в результате непогоды, которая сопровождалась снегопадами, движение транспорта до сих пор перекрыто на восьми дорогах в двух областях, ограничено - в еще одной. Без света остаются 411 населенных пунктов в 11 областях.
Жителям Киевщины вернули свет после отключений в результате непогоды
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