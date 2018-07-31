Жителя Золотоноши осудили за убийство 1,5-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. К 13 годам лишения свободы приговорен злоумышленник за убийство малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
“Приговором Черкасского районного суда 21-летнего жителя г. Золотоноша признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что обвиняемый в октябре 2017 года, находясь в домовладении по месту своего жительства в г.Золотоноша, самостоятельно ухаживая за малолетней дочкой своей сожительницы, умышленно, на почве гнева, нанес полуторагодовалой девочке многочисленные удары в область головы и туловища, в результате чего ребенок получила несовместимые с жизнью телесные повреждения, от которых скончался.
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Неопровержимые доказательства вины мужчины в содеянном жестоком преступлении доказаны в суде обвинителем Золотоношской местной прокуратуры, который ориентировал суд на назначение ему реальной меры наказания, которая соответствует тяжести уголовного преступления.
Судом поддержана позиция прокурора и приговором Черкасского районного суда обвиняемого приговорили к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу и изучается на предмет его законности.
Напомним, мужчина сел за решетку на 10 лет за попытку задушить ребенка.