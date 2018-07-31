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Жителя Золотоноші засудили за вбивство 1,5-річної дівчинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. До 13 років позбавлення волі засуджено зловмисника за вбивство малолітньої дитини. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.

“Вироком Черкаського районного суду 21-річного жителя м. Золотоноша визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Слідством установлено, що обвинувачений в жовтні 2017 року, перебуваючи у домоволодінні за місцем свого проживання в м. Золотоноша, самостійно доглядаючи за малолітньою донькою своєї співмешканки, умисно, на грунті гніву, наніс півторарічній дівчинці численні удари в область голови та тулуба, внаслідок чого дитина отримала несумісні з життям тілесні ушкодження, від яких померла.

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Неспростовні докази вини чоловіка в скоєному жорстокому злочині доведено в суді обвинувачем Золотоніської місцевої прокуратури, який орієнтував суд на призначення йому реальної міри покарання, що відповідає тяжкості кримінального правопорушення.

Судом підтримано позицію прокурора та вироком Черкаського районного суду обвинуваченого засуджено до покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

На цей час вирок не вступив в законну силу та вивчається на предмет його законності.

Нагадаємо, чоловік сів за ґрати на 10 років за спробу задушити дитину.

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