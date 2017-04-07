Жителя Днепропетровской области будут судить за убийство 13-летней племянницы

Так, в конце декабря 2016 года в ста метрах от кладбища вблизи с. Ковалево Софиевского района правоохранительными органами обнаружен труп без вести пропавшей 13-летней девочки.

Правоохранители установили, что в сентябре 2016 27-летний житель с. Марье Дмитровка, который является дядей потерпевшей, направляясь по дороге в соседнее село вместе с племянницей, во время ссоры нанес девочке несколько ударов кулаком в шею, в результате которых ребенок скончался на месте.

Далее злоумышленник перенес труп к нижней части плотины, взял из дома лопату на присыпал землей. Через два дня он вернулся на место совершения преступления, раскопал землю, облил тело бензином и поджег, после чего остатки трупа снова присыпал землей.

Сейчас прокуратура направила дело убийцы в суд.

Как сообщал УНН, полиция задержала преступников, которые готовили убийство экс-вице-премьера Молдовы.