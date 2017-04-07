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Жителя Дніпропетровщини судитимуть за вбивство 13-річної племінниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Дніпропетровщині чоловік опинився на лаві підсудних за вбивство 13-річної племінниці. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Так, наприкінці грудня 2016 року в ста метрах від цвинтаря поблизу с. Ковальове Софіївського району правоохоронними органами виявлено труп безвісти зниклої 13-річної дівчинки.

Правоохоронці встановили, що у вересні 2016 року 27-річний мешканець с. Мар’є Дмитрівка, який є дядьком потерпілої, прямуючи дорогою до сусіднього села разом з племінницею, під час сварки наніс дівчинці декілька ударів кулаком в шию, в результаті яких дитина померла на місці.

Далі зловмисник переніс труп до нижньої частини греблі, взяв з дому лопату на присипав землею. Через два дні він повернувся на місце скоєння злочину, розкопав землю, облив тіло бензином та підпалив, після чого залишки трупа знову присипав землею.

Наразі прокуратура направила справу вбивці до суду.

Як повідомляв УНН, поліція затримала злочинців, які готували вбивство екс-віце-прем'єра Молдови.

Українські Національні Новини

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