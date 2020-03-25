Жительница Киевской области, у которой подозревают коронавирус, родила ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Жительница Ирпеня Киевской области, которую с подозрением на коронавирусную болезнь вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 3:00 родила в роддоме этого города мальчика. Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Александр Маркушин, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ирпенского горсовета.
"Женщина из Ирпеня, которую с подозрением на коронавирусную болезнь вчера госпитализировали в Белой Церкви, сегодня в 03:00 родила в роддоме Белой Церкви мальчика. Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 - здоровый ирпенский парень", - сообщил Маркушин.
По его словам, "маму сегодня переведут в инфекционное отделение, мальчик временно будет на карантине".
"Стоит отметить, что, согласно мировому опыту, больные COVID-19 беременные женщины рожают здоровых детей. Поэтому надеемся, что ребенку ничего не угрожает, впереди ее ждет карантинный надзор в течение 14 дней", - отметил, в свою очередь, главный врач Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи, руководитель местного оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 Андрей Левковский.
Напомним, в Ирпене у беременной женщины заподозрили коронавирус.