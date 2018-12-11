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Жительница Харьковской области потратит часть выигрыша в лотерею на благотворительность

Киев • УНН

 • 22888 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Четвертого ноября этого года жительница Люботина Оксана Сорокина обогатилась на 1 млн грн благодаря счастливому билету "Лото-Забава", передает УНН.

Жительница Харьковской области потратит часть выигрыша в лотерею на благотворительность

9 декабря 2018 года женщина вместе со свекровью Надеждой пришли в студию "Лото-Забава", где им в прямом эфире вручили заветный чек. Там харьковчанка рассказала, как ей удалось стать миллионером, и что теперь будет делать с выигранными деньгами.

Она призналась, что имеет небольшой опыт игры в лотерею. "Я играю в "Лото-Забава" около года. На тираж №1004 я приобрела 5 лотерейных билетов. Через Интернет. Хотела выиграть автомобиль, но повезло больше - выиграла 1 млн грн", - рассказала она.

Известие о миллионном выигрыше обескуражило не только победительницу, но и ее семью.

"Не поверил ни муж, ни сын, ни мама. Не верили, пока не приехали в гости и на собственные глаза не убедились", - вспоминает победительница.

Планы на денежный приз у миллионерши уже есть. Хочет купить сыну квартиру. Также она намерена отдать часть от выигранных денег на благотворительность.

"Во-первых - хочу купить сыну квартиру. Во-вторых, хочу найти ребенка, который нуждается в лечении. Я ему помогу лекарствами. Как распорядиться другими средствами, если что-то останется, пока не знаю", - рассказала миллионерша.

Кроме желаемого чека на 1 млн грн, победительница получила подарочный сертификат на программу "Два дня из жизни миллионера" от "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", которая предусматривает ряд развлечений в столице.

Кстати, в том же тираже, во время которого в прямой эфир пришла Оксана Сорокина, в Украине появился новый, 310-й миллионер "Лото-Забава".

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