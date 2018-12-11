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Жителька Харківської області витратить частину виграшу у лотерею на благодійність

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Четвертого листопада цього року жителька Люботина Оксана Сорокіна збагатилася на 1 млн грн завдяки щасливому білету “Лото-Забава”, передає УНН.

Жителька Харківської області витратить частину виграшу у лотерею на благодійність

9 грудня 2018 року жінка разом зі свекрухою Надією завітали до студії "Лото-Забава", де їм у прямому ефірі вручили омріяний чек. Там харків'янка розповіла, як їй вдалося стати мільйонером, та що тепер робитиме з виграними коштами.

Вона зізналася, що має невеликий досвід гри у лотерею. "Я граю у "Лото-Забава" близько року. На тираж №1004 я придбала 5 лотерейних білетів. Через Інтернет. Хотіла виграти автомобіль, але пощастило більше - виграла 1 млн грн", - розповіла вона.

Звістка про мільйонний виграш збентежила не лише переможницю, але і її родину.

"Не повірив ані чоловік, ані син, ані мама. Не вірили доти, доки не приїхали у гості та на власні очі не переконалися", - згадує переможниця.

Плани на грошовий приз мільйонерка вже має. Хоче купити синові квартиру. Також вона має намір віддати частину від виграних грошей на благодійність.

"По-перше - хочу купити сину квартиру. По-друге, хочу знайти дитину, яка потребує лікування. Я їй допоможу ліками. Як розпорядитися іншими коштами, якщо щось лишиться, поки що не знаю", - розповіла мільйонерка.

Окрім омріяного чека на 1 млн грн, переможниця отримала подарунковий сертифікат на програму “Два дні з життя мільйонера” від “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.”, яка передбачає низку розваг у столиці.

До речі, у тому ж тиражі, під час якого до прямого ефіру завітала Оксана Сорокіна, в Україні з’явився новий, 310-й мільйонер "Лото-Забава".

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