Жителей Киевской области предупредили о сильном ветре на 8 марта

"В Киевской области 7-8 марта переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 7 марта и будет ночью 8 марта местами порывы 15-20 м/с. Температуре 7 марта ночью 1 -6° мороза, днем 5-10 ° тепла, 8 марта ночью 0-5 ° тепла, днем 11-16°", - сообщили в пресс-службе.



Синоптики подчеркнули, что в регионе 9- 10 марта небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью 1-6 ° тепла; днем 9 марта 8-13 °, 10 марта 5-10 ° тепла.



Как сообщал УНН, в последующие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег.