Жителів Київщини попередили про сильний вітер на 8 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Київський області вночі 8 березня місцями пориви 15-20 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"На Київщині 7-8 березня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південний, 7-12 м/с, вдень 7 березня та вночі 8 березня місцями пориви 15-20 м/с. Температура 7 березня вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла; 8 березня вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°", - повідомили у прес-службі.
Синоптики підкреслили, що у регіоні 9- 10 березня невеликий, місцями помірний дощ. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 9 березня 8-13°, 10 березня 5-10° тепла.
Як повідомляв УНН, в наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг.