В рф недовольны уровнем поддержки оккупации среди жителей временно оккупированных территорий на юге Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, вражеская администрация осуществляет активную дезинформационную кампанию, направленную на увеличение количества лояльных жителей к оккупантам.

Однако, несмотря на все усилия оккупантов изменить взгляды местного населения, подавляющее большинство жителей захваченных регионов выступает против рф и продолжает уклоняться от оформления российских документов.

Добавим

По оценкам кремля, около 70% местных жителей уклоняются от участия в незаконных выборах президента рф на ВОТ. Кроме того, более 60% жителей оккупированных регионов принимают выжидательную позицию, ожидая деоккупации своего региона.

Оккупанты предлагают "гумпомощь" пенсионерам на ВОТ за голоса на псевдовыборах президента рф