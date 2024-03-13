Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  105680 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  110689 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  112288 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  121246 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126624 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123259 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114539 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114409 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105368 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189103 просмотра

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11 марта 2024, 08:40  •  189219 просмотра
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8 марта 2024, 15:00  •  273334 просмотра
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8 марта 2024, 11:48  •  272253 просмотра

Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

Большинство жителей временно оккупированных рф территорий на юге Украины выступают против оккупации и отказываются участвовать в навязанных рф процессах, таких как "выборы" или получение российских документов.

Война •   •  4347 просмотра
Жители ВОТ отказываются от поддержки оккупации и ожидают деоккупации региона

13 марта: День драгоценностей, Международный день победы каждой девушки

Сегодня, 13 марта, все ценители ювелирных изделий могут присоединиться к празднованию Дня драгоценностей. Событие было основано в США, и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

УНН Lite •   •  4770 просмотра
13 марта: День драгоценностей, Международный день победы каждой девушки

Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл заявил, что "слишком много времени" нужно для перенаправления средств от продажи футбольного клуба "Челси", принадлежащего российскому олигарху Роману Абрамовичу, на помощь жертвам российского вторжения в Украину.

Война •   •  10373 просмотра
Британия "признает" проблемы с перенаправлением средств от продажи "Челси" для Украины

Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

В США за почти 70 лет две влиятельные политические фигуры начали первый повторный бой на президентских выборах.

политика •   •  8857 просмотра
Байден и Трамп выдвинуты от партий на президентских выборах в США

На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств

13 марта на Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств, среди которых "Видавництво Старого Лева", "Навчальна книга - Богдан", CP Publishing, АССА, "Тяначу", "Ранок", "Наш формат" и SNOWDROP, в рамках которого состоится панельная дискуссия на тему "Power of people" с участием выдающихся украинских деятелей культуры.

Культура •   •  6307 просмотра
На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств

Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Заместитель Председателя НАПК обсудил с чешскими чиновниками сотрудничество в борьбе с коррупцией, в частности, вопросы идентификации активов, противодействия дезинформации, украинских беженцев и предотвращения коррупции, связанной с войной.

Общество •   •  11754 просмотра
Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

35-летний мужчина был арестован и взят под стражу на 60 суток за то, что стрелял из автомата Калашникова по жилому дому в Чугуеве Харьковской области, повредив окно квартиры.

Криминал и ЧП •   •  10788 просмотра
Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

Зафиксированы управляемые авиационные бомбы в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины информируют о пусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Донецкой области.

Война •   •  13626 просмотра
Зафиксированы управляемые авиационные бомбы в Донецкой области

Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

В Украине объявлена воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за ракетной угрозы.

Война •   •  12378 просмотра
Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

Атака БпЛА в Сумах: был поврежден многоквартирный жилой дом

В результате атаки рф на город Сумы состоялось попадание в многоквартирный жилой дом. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Война •   •  12364 просмотра
Атака БпЛА в Сумах: был поврежден многоквартирный жилой дом