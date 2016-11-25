Жители Одесской области, которые перекрывали трассу, дождались обещанного ремонта дороги

Дорожная техника уже прибыла, как и пообещали людям в среду представители Облавтодора во время митинга.

Как мы уже сообщали, несколько дней назад жители села Павловка Раздельнянского района на участке автодороги Р-33 "Винница-Турбов-Гайсин-Балта-В.Михайловка на несколько дней перекрыли туннель и заблокировали движение транспорта.

Таким образом, люди решили привлечь внимание местной власти к ужасному состоянию дорог в их селе. Планируется, что в этом году представители Облавтодора подготовят дорогу к зимнему периоду, а уже в следующем - на этом участке трассы будет выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия.