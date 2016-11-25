Жителі Одещини, які перекривали трасу, дочекались обіцяного ремонту дороги
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Роздільнянському районі розпочався ремонт 7-кілометрової ділянки дороги, що з’єднує Україну із невизнаним Придністров’ям. Про це кореспонденту УНН повідомили місцеві жителі.
Дорожня техніка вже прибула, як і пообіцяли людям у середу представники Облавтодору під час мітингу.
Як ми вже повідомляли, кілька днів тому жителі села Павлівка Роздільнянського району на ділянці автодороги Р-33 "Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-В.Михайлівка на кілька днів перекрили тунель і заблокували рух транспорту.
Таким чином, люди вирішили привернути увагу місцевої влади до жахливого стану доріг в їхньому селі. Планується, що цього року представники Облавтодору підготують дорогу до зимового періоду, а вже наступного — на цій ділянці траси буде виконано капітальний ремонт дорожнього покриття.