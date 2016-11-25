Жителі Одещини, які перекривали трасу, дочекались обіцяного ремонту дороги

Дорожня техніка вже прибула, як і пообіцяли людям у середу представники Облавтодору під час мітингу.

Як ми вже повідомляли, кілька днів тому жителі села Павлівка Роздільнянського району на ділянці автодороги Р-33 "Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-В.Михайлівка на кілька днів перекрили тунель і заблокували рух транспорту.

Таким чином, люди вирішили привернути увагу місцевої влади до жахливого стану доріг в їхньому селі. Планується, що цього року представники Облавтодору підготують дорогу до зимового періоду, а вже наступного — на цій ділянці траси буде виконано капітальний ремонт дорожнього покриття.