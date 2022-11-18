Жители Киевской области могут слышать взрывы: какая причина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня в Вышгородском районе Киевской области будут уничтожать взрывоопасные предметы, поэтому жители могут слышать взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.
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"В Вышгородском районе запланировано уничтожение взрывоопасных предметов. Работы пройдут сегодня, 18 ноября, с 14:00 до 17:00. Поэтому жители района и ближайших громад могут слышать звуки взрывов", – говорится в сообщении.
Напомним
17 ноября в Белоцерковском районе Киевской области проводили взрывные работы.