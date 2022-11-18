Жителі Київщини можуть чути вибухи: яка причина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні у Вишгородському районі Київської області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, тому жителі можуть чути вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.
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"У Вишгородському районі заплановано знищення вибухонебезпечних предметів. Роботи пройдуть сьогодні, 18 листопада, з 14:00 до 17:00. Через це жителі району та найближчих громад можуть чути звуки вибухів", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
17 листопада у Білоцерківському районі Київської області проводили вибухові роботи.