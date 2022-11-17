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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 48867 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Сьогодні жителі Київщини можуть чути вибухи: що відомо

Сьогодні жителі Київщини можуть чути вибухи: що відомо

Київ • УНН

 • 376153 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні у Білоцерківському районі Київської області планують проводити вибухові роботи. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації, інформує УНН.

Цитата 

"У Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи. У Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - ідеться у повідомленні. 

Деталі 

В ОВА закликали зберігати спокій та під час тривоги йти в укриття. 

Нагадаємо

10 листопада жителі Київської областічули вибухи через ліквідацію вибухонебезпечних предметів.

Українські Національні Новини

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