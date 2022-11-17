Сьогодні жителі Київщини можуть чути вибухи: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні у Білоцерківському районі Київської області планують проводити вибухові роботи. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації, інформує УНН.
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"У Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи. У Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - ідеться у повідомленні.
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В ОВА закликали зберігати спокій та під час тривоги йти в укриття.
Нагадаємо
10 листопада жителі Київської областічули вибухи через ліквідацію вибухонебезпечних предметів.