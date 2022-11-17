Сегодня жители Киевской области могут слышать взрывы: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в Белоцерковском районе Киевской области планируют проводить взрывные работы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации, информирует УНН.
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"В Белоцерковском районе пройдут взрывные работы. В Шамраевском месторождении гранитов запланировано проведение взрывных работ. Они связаны с технологическими процессами", – говорится в сообщении.
Детали
В ОВА призвали сохранять спокойствие и во время тревоги идти в укрытие.
Напомним
10 ноября жители Киевской области слышали взрывы из-за ликвидации взрывоопасных предметов.