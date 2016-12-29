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Житель Закарпатья из ревности забил подругу до смерти

Житель Закарпатья из ревности забил подругу до смерти

Киев • УНН

 • 7440 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Мукачевцу, который на почве ревности забил до смерти свою подругу, грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

В Мукачевскую больницу привезли без сознания 49-летнюю женщину. Доставили ее из котельной, находящейся на ул. Закарпатской. В больнице пострадавшая скончалась.

О случившемся медики сообщили в полицию. Экспертиза зафиксировала у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, ушиб и отек головного мозга, множественные ушибы головы и тела.

Правоохранители установили, что женщину избил ее 46-летний знакомый. Приревновав женщину к другому, мужчина взял палку и нанес ей несколько ударов в область спины и затылка, а потом еще и ударил кулаком в лицо.

Оставив женщину в котельной, мужчина ушел. Вернувшись на следующий день, обнаружил женщину без сознания и вызвал "скорую". Однако в больнице пострадавшая от полученных травм скончалась, так и не придя в сознание.

Подозреваемый задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

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