Житель Закарпатья из ревности забил подругу до смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Мукачевцу, который на почве ревности забил до смерти свою подругу, грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.
В Мукачевскую больницу привезли без сознания 49-летнюю женщину. Доставили ее из котельной, находящейся на ул. Закарпатской. В больнице пострадавшая скончалась.
О случившемся медики сообщили в полицию. Экспертиза зафиксировала у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, ушиб и отек головного мозга, множественные ушибы головы и тела.
Правоохранители установили, что женщину избил ее 46-летний знакомый. Приревновав женщину к другому, мужчина взял палку и нанес ей несколько ударов в область спины и затылка, а потом еще и ударил кулаком в лицо.
Оставив женщину в котельной, мужчина ушел. Вернувшись на следующий день, обнаружил женщину без сознания и вызвал "скорую". Однако в больнице пострадавшая от полученных травм скончалась, так и не придя в сознание.
Подозреваемый задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.