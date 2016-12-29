Житель Закарпаття з ревнощів забив подруг до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Мукачівцю, який на грунті ревнощів забив до смерті свою подругу, загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.
У Мукачівську лікарню привезли непритомну 49-річну жінку. Доставили її з котельні, що знаходиться на вул. Закарпатській. У лікарні потерпіла померла.
Про пригоду медики повідомили в поліцію. Експертиза зафіксувала в потерпілої закриту черепно-мозкову травму з крововиливом, забій і набряк головного мозку, множинні забої голови і тіла.
Правоохоронці встановили, що жінку побив її 46-річний знайомий. Приревнувавши жінку до іншого, чоловік взяв палицю і завдав їй кілька ударів в область спини та потилиці, а опісля ще й вдарив кулаком в обличчя.
Залишивши жінку в котельні, чоловік пішов геть. Повернувшись наступного дня, виявив жінку непритомною і викликав «швидку». Однак у лікарні потерпіла від отриманих травм померла, так і не прийшовши до тями.
Підозрюваного затримано, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.121(умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої) КК України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За скоєне чоловіку загрожує до десять років в'язниці.