Житель Волыни пытался незаконно вывезти 320 тысяч долларов в Польшу

Цитата

"Бережно собраны и посчитаны пачки банкнот водитель спрятал в конструктивных полостях транспортного средства, в самых неожиданных местах (как аптечка или пакет личной гигиены) и даже на своем теле под верхней одеждой", - говорится в сообщении.

Детали

Валюту таможенники изъяли. Ее переведут на специальный счет Национального банка и используют на нужды ВСУ.

В соответствии со статьей 483 таможенного кодекса Украины, сокрытие от таможенного контроля влечет за собой конфискацию валюты и штраф в полном объеме стоимости предмета правонарушения. По курсу НБУ, на сегодня сумма штрафа за указанное правонарушение составляет почти 9,5 млн грн.