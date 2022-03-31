Житель Волыни пытался незаконно вывезти 320 тысяч долларов в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей у жителя Волынской области нашли 320 тысяч долларов, он пытался незаконно вывезти деньги из Украины. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает УНН.
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"Бережно собраны и посчитаны пачки банкнот водитель спрятал в конструктивных полостях транспортного средства, в самых неожиданных местах (как аптечка или пакет личной гигиены) и даже на своем теле под верхней одеждой", - говорится в сообщении.
Детали
Валюту таможенники изъяли. Ее переведут на специальный счет Национального банка и используют на нужды ВСУ.
В соответствии со статьей 483 таможенного кодекса Украины, сокрытие от таможенного контроля влечет за собой конфискацию валюты и штраф в полном объеме стоимости предмета правонарушения. По курсу НБУ, на сегодня сумма штрафа за указанное правонарушение составляет почти 9,5 млн грн.