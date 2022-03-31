Житель Волині намагався незаконно вивезти 320 тисяч доларів в Польщу

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"Дбайливо спаковані й пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть - на своєму тілі під верхнім одягом", - йдеться в повідомленні.

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Валюту митники вилучили. ЇЇ перекажуть на спеціальний рахунок Національного банку та використають на потреби ЗСУ.

Згідно зі статтею 483 Митного кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення. За курсом НБУ, на сьогодні сума штрафу за вказане правопорушення становить майже 9,5 млн грн.