Житель Волині намагався незаконно вивезти 320 тисяч доларів в Польщу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею в жителя Волинської області знайшли 320 тисяч доларів, він намагався незаконно вивезти гроші з України. Про це повідомляє Державна митна служба, передає УНН.
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"Дбайливо спаковані й пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть - на своєму тілі під верхнім одягом", - йдеться в повідомленні.
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Валюту митники вилучили. ЇЇ перекажуть на спеціальний рахунок Національного банку та використають на потреби ЗСУ.
Згідно зі статтею 483 Митного кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення. За курсом НБУ, на сьогодні сума штрафу за вказане правопорушення становить майже 9,5 млн грн.