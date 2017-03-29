Житель Львовской области выиграл в "Лото-Забаву" автомобиль

Кроссовер JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 000 гривен, достался Ярославу, который дозвонился в студию во время эфира и назвал букву "А".

"Выигрыш автомобиля - не единственное приятное событие, которое произошло на съемочной площадке "Лото-Забава" 26 марта.

Крутить колесо "Щасливого номеру" на этот раз приехала Кристина Сирота из Харькова по поручению своей бабушки Надежды Николаевны, которая и стала победительницей конкурса в прошлый раз, однако самостоятельно приехать в студию, к сожалению, не смогла. Свою задачу внучка Кристина выполнила на отлично, "раскрутив" колесо на максимально возможную сумму - 50 000 гривен! И этот выигрыш настолько растрогал победительницу, что Кристина не смогла сдержать слез счастья.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителей тиража №920 и советует обращаться в ближайшее официальное представительство для оформления призов", - отметили в "М.С.Л.".

Оператор государственных лотерей также напомнил, что стать участником очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава" можно, не выходя из квартиры или офиса, в режиме онлайн.

Как ранее сообщал УНН, в прошлом году "Лото-Забава" разыграла среди своих игроков 76 автомобилей.