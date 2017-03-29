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Житель Львівщини виграв в “Лото-Забаву” автомобіль

Житель Львівщини виграв в “Лото-Забаву” автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У неділю 26 березня житель Червонограда Львівської області виграв в “Лото-Забаву” автомобіль. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Кросовер JAC S2, грошовий еквівалент якого становить 400 000 гривень, дістався Ярославу, який додзвонився до студії під час ефіру та назвав літеру “А”.

“Виграш автомобіля — не єдина приємна подія, що трапилась на знімальному майданчику "Лото-Забава" 26 березня.

Крутити колесо "Щасливого номеру" цього разу приїхала Христина Сирота з Харкова на доручення своєї бабусі Надії Миколаївни, яка й стала переможницею конкурсу минулого разу, проте самостійно приїхати до студії, на жаль, не змогла. Своє завдання онучка Христина виконала на відмінно , "розкрутивши" колесо на максимально можливу суму — 50 тисяч гривень! І цей виграш настільки розчулив переможницю, що пані Христина не змогла стримати сліз щастя.

Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ вітає переможців тиражу №920 та радить звертатись до найближчих офіційних представництв для оформлення призів”, — зазначили в “М.С.Л.”.

Оператор державних лотерей також нагадав, що стати учасником чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава” можна не виходячи з квартири чи офісу, у режимі онлайн.

Як раніше повідомляв УНН, минулого року “Лото-Забава” розіграла серед своїх гравців 76 автомобілів.

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