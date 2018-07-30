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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36447 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101228 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123307 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130896 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168585 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153139 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140925 просмотра

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Житель Киевской области решил квартирный вопрос благодаря выигрышу в лотерею

Житель Киевской области решил квартирный вопрос благодаря выигрышу в лотерею

Киев  •  УНН

 • 18459 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Третьего июня этого года житель Василькова Киевской области, Анатолий Вернигора выиграл 1 млн грн в государственную лотерею "Лото-Забава". 29 июля победитель вместе со своей невестой по приглашению оператора государственных лотерей "М.С.Л." посетили студию "Лото-Забава". Там Вернигора рассказал, как ему удалось стать миллионером, передает УНН.

“Я играю в „Лото-Забава“ лет 12. И только где-то в начале 2018 года у меня было такое ощущение, что я выиграю миллион. Так и случилось”, — рассказал победитель.

Победитель рассказал, что никогда не ограничивается покупкой одного билета “Лото-Забава”.

“Покупаю по два-три билета из тиража. Я уверен, что таким образом имею больше шансов выиграть. А еще — у меня есть привычка фотографировать приобретенные билеты. Потому что не всегда успеваю посмотреть прямой эфир „Лото-Забава“. Сверяю потом билеты с данными на сайте лотереи”, — отметил победитель.

Известие о миллионном выигрыше смутило не только Анатолия, но и его невесту Ирину.

“Я была в шоке. У меня даже язык отняло. Лишь спустя некоторое время я опомнилась, взяла себя в руки. Конечно, это было неожиданно, но мы очень рады”, — рассказала она.

Многолетний стаж игры в “Лото-Забава” принес Анатолию свои плоды. В 2014 году он выиграл 200 тыс. грн. Теперь — еще и 1 млн, который супруги потратит на покупку собственного жилья.

“Это будет для нас свадебным подарком — мы купим себе квартиру, и будем жить отдельно от родителей”, — рассказала Ирина.

Миллионер не собирается останавливаться на выигрыше. Его семья — тоже.

“Теперь все будут играть — родители, дедушки, знакомые и близкие нам люди”, — отметил победитель.

“Я думаю, что я тоже начну играть, и следующий миллион будет за мной”, — добавила невеста миллионера.

Кстати, в том же тираже, когда Анатолий получил долгожданный чек, в Украине появился новый, уже 298-й, миллионер “Лото-Забава”.

Украинские Национальные Новости

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