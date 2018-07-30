Житель Київщини вирішив квартирне питання завдяки виграшу у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Третього червня цього року житель Василькова, що на Київщині, Анатолій Вернигора виграв 1 млн грн у державну лотерею “Лото-Забава”. 29 липня переможець разом зі своєю нареченою на запрошення оператора державних лотерей “М.С.Л.” завітали до студії “Лото-Забава”. Там Вернигора розповів, як йому вдалося стати мільйонером, передає УНН.
“Я граю у „Лото-Забава“ років 12. І лише десь на початку 2018 року у мене було таке відчуття, що я виграю мільйон. Так і трапилося”, — розповів переможець.
Переможець розповів, що ніколи не обмежується купівлею одного білета “Лото-Забава”.
“Купую по два-три білети за тираж. Я певен, що таким чином маю більше шансів виграти. А ще — я маю звичку фотографувати придбані білети. Бо не завжди встигаю подивитися прямий ефір „Лото-Забава“. Звіряю потім білети із даними на сайті лотереї”, — зазначив переможець.
Звістка про мільйонний виграш збентежила не лише Анатолія, але і його наречену Ірину.
“Я була у шоці. У мене навіть мову відняло. Лише через деякий час я отямилася, взяла себе в руки. Звісно, що це було неочікувано, але ми дуже раді”, — розповіла вона.
Багаторічний стаж гри у “Лото-Забава” приніс Анатолію свої плоди. У 2014 році він виграв 200 тис. грн. Тепер — ще й 1 млн, який подружжя витратить на купівлю власного житла.
“Це буде для нас весільним подарунком — ми купимо собі квартиру, і будемо жити окремо від батьків”, — розповіла Ірина.
Мільйонер не збирається зупинятися на виграші. Його родина — також.
“Тепер усі будуть грати — батьки, дідусі, знайомі та близькі нам люди”, — зазначив переможець.
“Я думаю, що я теж почну грати, і наступний мільйон буде за мною”, — додала наречена мільйонера.
До речі, у тому ж тиражі, коли Анатолій отримав омріяний чек, в Україні з’явився новий, уже 298-й, мільйонер “Лото-Забава”.