Житель Київщини вирішив квартирне питання завдяки виграшу у лотерею

ukru
Ексклюзив
17:08 • 44076 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 85779 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 87573 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 114344 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 94999 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 116068 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 157396 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189362 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 289772 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167165 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.9 м/с
81 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

Білий дім оприлюднив заяву про результати перемовин з рф: про що домовились

15:32 • 35127 перегляди
Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

Військових капеланів у ЗСУ не достатньо - отець Ростислав

16:00 • 40260 перегляди
Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

Зеленський назвав розбіжності у позиціях України та росії після переговорів у Саудівській Аравії

16:34 • 37627 перегляди
Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

16:40 • 34304 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 58750 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 114334 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 159065 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 289770 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 220546 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 247062 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 24005 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 47559 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 53710 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 52341 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 66648 перегляди
Актуальне
Житель Київщини вирішив квартирне питання завдяки виграшу у лотерею

Житель Київщини вирішив квартирне питання завдяки виграшу у лотерею

Київ • УНН

 • 18460 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Третього червня цього року житель Василькова, що на Київщині, Анатолій Вернигора виграв 1 млн грн у державну лотерею “Лото-Забава”. 29 липня переможець разом зі своєю нареченою на запрошення оператора державних лотерей “М.С.Л.” завітали до студії “Лото-Забава”. Там Вернигора розповів, як йому вдалося стати мільйонером, передає УНН.

“Я граю у „Лото-Забава“ років 12. І лише десь на початку 2018 року у мене було таке відчуття, що я виграю мільйон. Так і трапилося”, — розповів переможець.

Переможець розповів, що ніколи не обмежується купівлею одного білета “Лото-Забава”.

“Купую по два-три білети за тираж. Я певен, що таким чином маю більше шансів виграти. А ще — я маю звичку фотографувати придбані білети. Бо не завжди встигаю подивитися прямий ефір „Лото-Забава“. Звіряю потім білети із даними на сайті лотереї”, — зазначив переможець.

Звістка про мільйонний виграш збентежила не лише Анатолія, але і його наречену Ірину.

“Я була у шоці. У мене навіть мову відняло. Лише через деякий час я отямилася, взяла себе в руки. Звісно, що це було неочікувано, але ми дуже раді”, — розповіла вона.

Багаторічний стаж гри у “Лото-Забава” приніс Анатолію свої плоди. У 2014 році він виграв 200 тис. грн. Тепер — ще й 1 млн, який подружжя витратить на купівлю власного житла.

“Це буде для нас весільним подарунком — ми купимо собі квартиру, і будемо жити окремо від батьків”, — розповіла Ірина.

Мільйонер не збирається зупинятися на виграші. Його родина — також.

“Тепер усі будуть грати — батьки, дідусі, знайомі та близькі нам люди”, — зазначив переможець.

“Я думаю, що я теж почну грати, і наступний мільйон буде за мною”, — додала наречена мільйонера.

До речі, у тому ж тиражі, коли Анатолій отримав омріяний чек, в Україні з’явився новий, уже 298-й, мільйонер “Лото-Забава”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.52
Bitcoin
$88,143.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.04
Ethereum
$2,075.61