Житель Київщини вирішив квартирне питання завдяки виграшу у лотерею

“Я граю у „Лото-Забава“ років 12. І лише десь на початку 2018 року у мене було таке відчуття, що я виграю мільйон. Так і трапилося”, — розповів переможець.

Переможець розповів, що ніколи не обмежується купівлею одного білета “Лото-Забава”.

“Купую по два-три білети за тираж. Я певен, що таким чином маю більше шансів виграти. А ще — я маю звичку фотографувати придбані білети. Бо не завжди встигаю подивитися прямий ефір „Лото-Забава“. Звіряю потім білети із даними на сайті лотереї”, — зазначив переможець.

Звістка про мільйонний виграш збентежила не лише Анатолія, але і його наречену Ірину.

“Я була у шоці. У мене навіть мову відняло. Лише через деякий час я отямилася, взяла себе в руки. Звісно, що це було неочікувано, але ми дуже раді”, — розповіла вона.

Багаторічний стаж гри у “Лото-Забава” приніс Анатолію свої плоди. У 2014 році він виграв 200 тис. грн. Тепер — ще й 1 млн, який подружжя витратить на купівлю власного житла.

“Це буде для нас весільним подарунком — ми купимо собі квартиру, і будемо жити окремо від батьків”, — розповіла Ірина.

Мільйонер не збирається зупинятися на виграші. Його родина — також.

“Тепер усі будуть грати — батьки, дідусі, знайомі та близькі нам люди”, — зазначив переможець.

“Я думаю, що я теж почну грати, і наступний мільйон буде за мною”, — додала наречена мільйонера.

До речі, у тому ж тиражі, коли Анатолій отримав омріяний чек, в Україні з’явився новий, уже 298-й, мільйонер “Лото-Забава”.