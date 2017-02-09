Житель Днепра угрожал патрульным ружьем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Днепре патрульные задержали мужчину, который угрожал им ружьем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Сообщение о семейном конфликте в одном из домов Днепра по улице Мандрыковской инспекторы получили 7 февраля, около 21 часа.
Патрульным открыла хозяйка, которая сообщила, что ее сын перебрал с алкоголем и теперь ведет себя агрессивно.
В комнате инспекторы обнаружили мужчину, который держал предмет, похожий на охотничье ружье. Он направил его на патрульных.
Правоохранители привели в готовность табельное оружие и предупредили гражданина о его использовании. Требование патрульных положить оружие на пол он выполнил.
Для выяснения обстоятельств происшествия лицо доставили в отдел полиции.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, бывший милиционер избил патрульного в Запорожье.