Житель Дніпра погрожував патрульним рушницею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В Дніпрі патрульні затримали чоловіка, який погрожував їм рушницею. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Повідомлення про сімейний конфлікт в одному з будинків Дніпра на вулиці Мандриківській інспектори отримали 7 лютого, близько 21-ї години.
Патрульним відчинила господарка, яка повідомила, що її син перебрав з алкоголем й тепер поводиться агресивно.
У кімнаті інспектори виявили чоловіка, що тримав предмет, схожий на мисливську рушницю. Він направив його на патрульних.
Правоохоронці привели у готовність табельну зброю та попередили громадянина про її використання. Вимогу патрульних покласти зброю на підлогу чоловік виконав.
Для з'ясування обставин події особу доставили до відділу поліції.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, колишній міліціонер побив патрульного у Запоріжжі.