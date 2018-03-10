Житель Берлина выиграл в лотерею около 42 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Порядка 42 млн евро выиграл житель Берлина в европейскую лотерею Eurojackpot. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Как отмечается, он угадал пять чисел и два дополнительных, заработав таким образом максимальный для этой стадии розыгрыша выигрыш. Об этом сообщила в пятницу компания Westlotto со штаб-квартирой в Мюнстере.
За деньгами берлинец ещё не пришел. Впрочем, организаторы не исключают, что победителем является не один человек, а представители лотерейного клуба. Это нередкое для Европы явление - когда несколько человек объединяют усилия и каждый раз покупают лотерейные билеты в складчину, увеличивая шансы на выигрыш. При этом призовую сумму они потом делят между собой поровну.
Рекорд выигрыша в лотерею был зафиксирован в Германии в октябре 2016 года. Тогда житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал куш в 90 млн евро. Это максимальная сумма, которую можно выиграть в Eurojackpot.
Еще один из наиболее крупных выигрышей на территории ФРГ - 45,3 млн евро - был отмечен в декабря 2007 года. Эта сумма была поровну разделена между тремя гражданами страны, угадавшими правильную комбинацию цифр. В число самых удачливых вошел в 2006 году житель федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, выигравший 37,7 млн евро.
Напомним, в начале 2018 года новоиспеченным миллионером Украины стал 40-летний водитель из Киева, которому посчастливилось купить выигрышный билет лотереи “Лото-Забава”. О том, куда потратит миллионер свои деньги, читайте здесь.