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Житель Берліна виграв у лотерею близько 42 млн євро

Житель Берліна виграв у лотерею близько 42 млн євро

Київ • УНН

 • 9453 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Близько 42 млн євро виграв житель Берліна в європейську лотерею Eurojackpot. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Як наголошується, він вгадав п'ять чисел і два додаткових, отримавши таким чином максимальний для цієї стадії розіграшу виграш. Про це повідомила в п'ятницю компанія Westlotto зі штаб-квартирою в Мюнстері.

За грошима берлінець ще не прийшов. Втім, організатори не виключають, що переможцем є не одна людина, а представники лотерейного клубу. Це нерідке для Європи явище - коли кілька людей об'єднують зусилля і кожен раз купують лотерейні квитки в складчину, збільшуючи шанси на виграш. При цьому призову суму вони потім ділять між собою порівну.

Рекорд виграшу в лотерею був зафіксований в Німеччині в жовтні 2016 року. Тоді житель федеральної землі Баден-Вюртемберг зірвав куш в 90 млн євро. Це максимальна сума, яку можна виграти в Eurojackpot.

Ще один з найбільш великих виграшів на території ФРН - 45,3 млн євро - був зірваний в грудні 2007 року. Ця сума була порівну розділена між трьома громадянами країни, які вгадали правильну комбінацію цифр. Серед щасливчиків в 2006 році опинився житель федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, який виграв 37,7 млн ​​євро.

Нагадаємо, на початку 2018 року новоспеченим мільйонером України став 40-річний водій з Києва, якому пощастило купити виграшний квиток лотереї "Лото-Забава". Про те, куди витратить мільйонер свої гроші, читайте тут.

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