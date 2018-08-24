Женская сборная Украины вышла в финал ЧМ по студенческого футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В полуфинальной встрече чемпионата мира по женскому футзалу среди студенческих сборных, который проходит в Казахстане, сошлись Украина и Франция, передает корреспондент УНН.
Розыгрыш мяча из аута в две передачи обернулся в забитый гол француженками на 12 минуте. Отметилась Рыба. Выровнять положение "сине-желтому" коллективу удалось только на 30-й минуте. Индивидуальный проход Дубицкого сопровождался ударом в верхний угол ворот - 1:1.
Основное время не выявило победителя, поэтому наступила серия пенальти в которой с результатом 3:1 выигрыш праздновала сборная Украины.
Добавим, что в финале украинок ждет противостояние с лучшей командой в паре Россия - Португалия.
Напомним, в четвертьфинальном противостоянии чемпионата мира по футзалу среди студенческих сборных Украины боролась с Польшей.