Женская сборная Украины вышла в финал ЧМ по студенческого футзалу

Розыгрыш мяча из аута в две передачи обернулся в забитый гол француженками на 12 минуте. Отметилась Рыба. Выровнять положение "сине-желтому" коллективу удалось только на 30-й минуте. Индивидуальный проход Дубицкого сопровождался ударом в верхний угол ворот - 1:1.



Основное время не выявило победителя, поэтому наступила серия пенальти в которой с результатом 3:1 выигрыш праздновала сборная Украины.



Добавим, что в финале украинок ждет противостояние с лучшей командой в паре Россия - Португалия.



Напомним, в четвертьфинальном противостоянии чемпионата мира по футзалу среди студенческих сборных Украины боролась с Польшей.