"Женщины из стали" согревают фронт: украинским защитникам передают 100 печок-буржуек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Зимой пункты обогрева на фротне крайне нужны нашим военным. Понимая эту острую потребность, ЖЕНЩИНЫ из СТАЛИ за счет благотворительных средств приобрели и передают защитникам Украины 100 буржуек, которые будут обеспечивать тепло и позволят нагревать воду и пищу, передает УНН.
Форма и конструкция таких нагревателей имеет большое значение, поэтому нашли производителя, сделавшего печки под передовые условия с учетом всех пожеланий военных.
75 печей уже передано бойцам Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины, еще одна партия изготовлена и вскоре будет передана пограничникам.
Уверены, что это станет весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Верим, что этот наш вклад в общую победу также будет способствовать пополнению обменного фонда.