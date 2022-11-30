"Женщины из стали" согревают фронт: украинским защитникам передают 100 печок-буржуек

Форма и конструкция таких нагревателей имеет большое значение, поэтому нашли производителя, сделавшего печки под передовые условия с учетом всех пожеланий военных.

75 печей уже передано бойцам Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины, еще одна партия изготовлена и вскоре будет передана пограничникам.

Уверены, что это станет весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Верим, что этот наш вклад в общую победу также будет способствовать пополнению обменного фонда.