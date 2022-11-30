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"Женщины из стали" согревают фронт: украинским защитникам передают 100 печок-буржуек

"Женщины из стали" согревают фронт: украинским защитникам передают 100 печок-буржуек

Киев • УНН

 • 883560 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Зимой пункты обогрева на фротне крайне нужны нашим военным. Понимая эту острую потребность, ЖЕНЩИНЫ из СТАЛИ за счет благотворительных средств приобрели и передают защитникам Украины 100 буржуек, которые будут обеспечивать тепло и позволят нагревать воду и пищу, передает УНН.

Форма и конструкция таких нагревателей имеет большое значение, поэтому нашли производителя, сделавшего печки под передовые условия с учетом всех пожеланий военных.

75 печей уже передано бойцам Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины, еще одна партия изготовлена и вскоре будет передана пограничникам.

Уверены, что это станет весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Верим, что этот наш вклад в общую победу также будет способствовать пополнению обменного фонда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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